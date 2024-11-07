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Из биолаборатории в Южной Каролине сбежали 40 обезьян

17:00 07.11.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США 40 обезьян сбежали из биолаборатории в Южной Каролине. Для поимки приматов полиция использует ловушки и тепловизоры.

Местным жителям рекомендуют держат двери закрытыми, чтобы животные не проникли в дома, а если беглецов обнаружат, просят звонить в службу спасения, сообщает телекомпания NBC News.

Лаборатория принадлежит компании, которая проводит клинические испытания на приматах, в том числе для лечения расстройств головного мозга.  "Говорит Москва"

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