Открылся совместный кампус Сеченовского университета и «Школы 21»

17:30

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова (МГМУ) открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбера «Школы 21». Это стало еще одним шагом в рамках масштабного сотрудничества между Сбером и Сеченовским университетом Минздрава России.

Совместный кампус стал первым в России, открытым для обучения современным цифровым навыкам и технологиям студентов ведущего медицинского исследовательского университета страны. Специально для данного проекта «Школа 21» совместно с индустрией здоровья Сбера и Сеченовским университетом Минздрава России разработала учебную программу, адаптированную для врачей. В рамках основного обучения участники смогут изучать основы веб-разработки, API, анализ данных и нейронные сети в медицине. Курс включает 6 практических проектов, что дает участникам возможность реализовать свои идеи и получить опыт работы в команде.

«Я поздравляю Сеченовский университет и всех студентов с уникальной возможностью получить суперобразование в новом кампусе «Школы 21». Здесь классическое фундаментальное образование сочетается с прикладным, благодаря чему специалисты с хорошим уровнем фундаментальных знаний смогут сразу же приступить к работе, стать цифровыми инженерами медицины будущего, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Более того, здесь ребята прокачивают мягкие навыки, которые также имеют большое значение. Думаю, что мы делаем очень важный шаг в направлении будущего образования и будущего здравоохранения».

«Компетенции современного врача расширяются, и без знаний в сфере IT, конечно, не обойтись, – подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – Практикующему врачу сегодня приходится пользоваться современными информационными системами, системами поддержки принятия решений, а также системами, которые позволяют анализировать определенные данные. С помощью программы по обучению наших студентов-медиков дополнительным навыкам в сфере IT мы создаем для них новые преференции и конкурентные преимущества для выбора работы, движения по жизненному пути. Это видно по их глазам – молодые люди горят, инициативные и совершенно точно заряжены на активное развитие нашей отрасли».

В Сеченовском Университете студенты, получающие основное медицинское образование, параллельно могут освоить уникальные цифровые компетенции, сказал ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко. Он отметил, что перед Первым МГМУ стоит задача трансформации в исследовательский медицинский университет мирового уровня к 2030 году, и без студентов и молодых ученых с этим не справиться. «Мы сегодня видели ребят, которые сидели за компьютерами и решали конкретные задачи. Это в основном студенты 4,5,6 курсов. Они понимают, что хотят получить от обучения в цифровом кампусе», – сказал ректор.

Он добавил, что кто-то из участников в дальнейшем пойдет работать в научно-исследовательские институты, а кто-то – в практическое здравоохранение, но знание IT в любом случае станет большим подспорьем для будущих специалистов: «Студенты хорошо подготовлены, и они нам необходимы в Научно-технологическом парке биомедицины Сеченовского Университета, наших институтах, где мы создаем новые лекарственные препараты, биопродукты, медицинские изделия, медицинское оборудование».

Чтобы поступить в совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21», студенту университета нужно пройти отборочное испытание – так называемый «бассейн», который помогает быстро погрузиться в ИТ. Основной язык программирования – Python. Он прост в изучении, его широко применяют в биоинформатике. С его помощью обрабатывают медицинские данные, на нем пишут приложения для диагностики и прогнозирования заболеваний.

Первый «бассейн» совместного кампуса уже завершен, в нем участвовали 122 человека. Средний возраст участников – 20 лет, 64% из них – девушки.

В октябре в кампусе стартовало первое основное обучение, в нем участвуют 59 человек. Оно проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. В результате участники получают не только «твердые», но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.

Кампус занимает почти 1000 квадратных метров и находится в Сеченовском университете Минздрава России в Москве на Зубовском бульваре, 37. В нем 127 рабочих станций. Он открыт для всех участников 24/7.