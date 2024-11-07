Следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным, считает Путин

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Динамика международных процессов такова, что следующие 20 лет истории человечества могут стать куда более сложными, чем завершившиеся. Это отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Непредсказуем современный мир — это уж точно, — отметил глава государства. — Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным».

«А насколько — конечно, зависит от множества, большого количества факторов», — добавил президент.