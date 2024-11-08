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НОВОСТИ

Сбиты 17 БПЛА над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями

09:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА, из которых шесть были перехвачены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской области, четыре сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области», — сказали в ведомстве.

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