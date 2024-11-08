Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года»
09:05 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года», который был скрытой интервенцией против нее.
«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право», — сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
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