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НОВОСТИ

Около 20% украинских военных дезертировали с передовой — The Economist

09:20 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие массово дезертируют с передовой из-за падения морального духа в рядах Вооруженных сил Украины. Как сообщил в четверг британский еженедельник The Economist, ссылаясь на источники в украинском генштабе, доля дезертиров достигает 20%.

«На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством Украина с трудом пытается восполнить свои потери новобранцами, едва набирая две трети намеченного числа человек», — пишет издание. «Высокопоставленный украинский военачальник признаёт, что на наиболее тяжелых участках фронта боевой дух подорван. Источник в генштабе утверждает, что почти пятая часть военнослужащих самовольно покинули позиции», — говорится в публикации, в которой не уточняется принцип учета дезертиров, время и другие подробности. По оценке журнала, у ВСУ пока есть силы сопротивляться и достаточно оружия и боеприпасов, однако «примерно через полгода» Украина может столкнуться с острой нехваткой людей и поставок из США.

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