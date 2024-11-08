Группу мобилизованных украинцев привезли под конвоем на позиции ВСУ у Сватова ЛНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа мобилизованных украинцев прибыла под конвоем в Новосергеевку Харьковской области на сватовско-кременском направлении для участия в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В населенный пункт Новосергеевка отмечен привоз до взвода личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) из числа мобилизованных украинских граждан. Доставка военнослужащих осуществлялась в сопровождении конвоя. Оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства выдавались после спешивания», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно разведданным, нести боевое дежурство мобилизованные будут на передовых позициях юго-западнее Сватова.