Группу мобилизованных украинцев привезли под конвоем на позиции ВСУ у Сватова ЛНР
10:05 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа мобилизованных украинцев прибыла под конвоем в Новосергеевку Харьковской области на сватовско-кременском направлении для участия в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В населенный пункт Новосергеевка отмечен привоз до взвода личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) из числа мобилизованных украинских граждан. Доставка военнослужащих осуществлялась в сопровождении конвоя. Оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства выдавались после спешивания», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, согласно разведданным, нести боевое дежурство мобилизованные будут на передовых позициях юго-западнее Сватова.
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