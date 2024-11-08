В ФРГ арестовали американца, подозреваемого в шпионаже в пользу КНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин США, который был ранее задержан в Германии по подозрению в шпионаже в пользу Китая, взят под стражу. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

«Следственный судья Федерального суда 7 ноября 2024 года исполнил ордер на арест Мартина Д.», — говорится в заявлении. При этом в ведомстве указали, что подозреваемый был задержан 7 ноября 2024 года и доставлен к следственному судье Федерального суда.

Американец был задержан во Франкфурте-на-Майне. По утверждению генпрокуратуры ФРГ, «Мартин Д. работал на Вооруженные силы США в Германии». В 2024 году, как заявили в ведомстве, «он связался с китайскими государственными органами и предложил им передать конфиденциальную военную информацию, полученную от американских военных». «Соответствующие сведения он получил в ходе своей работы в Вооруженных силах США», уточнили в генпрокуратуре ФРГ.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Федеральным ведомством по охране конституции (контрразведка ФРГ).