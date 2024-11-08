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Партия коммунистов Молдавии не признает Санду президентом и референдум о вступлении в ЕС

16:32 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) не признает Майю Санду законно избранным президентом республики, а также считает нелегитимным референдум о вступлении в ЕС, так как голосование было сфальсифицировано властью. Об этом заявила представитель партии, депутат парламента Диана Караман.

«Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом Республики Молдова. ПКРМ не признает сфальсифицированные результаты референдума», — написала она в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что депутаты-коммунисты считают неправильным решение ЦИК, согласно которому граждане за рубежом могут голосовать по просроченным паспортам, поэтому в скором времени выйдут в парламент с соответствующим законопроектом. «Также депутаты-коммунисты придут в парламент с предложением ужесточения наказания за призывы к ненависти и дискриминации в обществе», — отметила депутат.

По итогам прошедшего 3 ноября второго тура президентских выборов действующая глава республики Майя Санду получила 55,33% голосов, обойдя бывшего генпрокурора Александра Стояногло, которого поддержали 44,67% избирателей. В самой Молдавии Стояногло получил 51%. Перевес его соперницы был достигнут за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Партия социалистов назвала Санду нелегитимным президентом, которого признают только ее «спонсоры и кураторы из-за рубежа».

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