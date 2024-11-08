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НОВОСТИ

Минсельхоз Франции ожидает снижения производства вина в стране на 23%

20:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство вина во Франции в 2024 году снизится на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на отчет министерства сельского хозяйства республики.

По данным ведомства, этот спад вызван «неблагоприятными погодными условиями во всех винодельческих регионах».

Из-за сокращения урожая виноделы смогут произвести около 37 млн гектолитров вина. Спад коснется всех сортов напитка, в частности из Бургундии и Шампани.

По данным Министерства сельского хозяйства Франции, в 2023 году в стране было произведено около 47 млн гектолитров вина. По этому показателю Франция заняла первое место, опередив Италию (44 млн гектолитров), Испанию (30 млн гектолитров), США (25 млн гектолитров) и Чили (10 млн гектолитров).

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