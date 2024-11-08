Минюст США утверждает, что Иран готовил покушение на Трампа
21:27 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции США предъявило обвинения в связи с якобы подготовкой Ираном покушения на избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Министерство юстиции предъявило обвинения агенту иранского режима, которому было поручено управлять преступной сетью, чтобы способствовать реализации иранских планов убийств, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей в свою очередь утверждал, что Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) якобы вступил в сговор с преступниками и наемными убийцами для организации убийств на территории США.
Как отмечается в заявлении Минюста, обвиняемый — 51-летний гражданин Ирана Фархад Шакери, которому якобы было поручено разработать план покушения на Трампа. Он остается на свободе и, предположительно, находится в Иране. Также обвинения были предъявлены двум жителям Нью-Йорка — 49-летнему Карлайлу Ривере и 36-летнему Джонатану Лодхолту, которые, по версии американских властей, были завербованы с целью убить на территории США американского журналиста, критиковавшего Тегеран. Они оба были задержаны.
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