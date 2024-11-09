Глава МО Британии заявил о двухмесячном цикле жизни военных технологий на Украине

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жизненный цикл военных технологий на Украине составляет два месяца, затем противоборствующие стороны адаптируются отражать новые угрозы со стороны друг друга. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью газете The Daily Telegraph.

«Жизненный цикл на переднем крае составляет сейчас около двух месяцев. В течение двух месяцев с того момента, как украинцы наладят производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, россияне найдут способ бороться с ними. Поэтому скорость инноваций и производства и готовность общества [поддерживать эти усилия] абсолютно необходимы», — сказал он.

Говоря о конфликте на Украине, Хили высказал мнение, что западные страны «могут и должны» выиграть «войну на истощение».