Глава МО Британии заявил о двухмесячном цикле жизни военных технологий на Украине
12:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жизненный цикл военных технологий на Украине составляет два месяца, затем противоборствующие стороны адаптируются отражать новые угрозы со стороны друг друга. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью газете The Daily Telegraph.
«Жизненный цикл на переднем крае составляет сейчас около двух месяцев. В течение двух месяцев с того момента, как украинцы наладят производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, россияне найдут способ бороться с ними. Поэтому скорость инноваций и производства и готовность общества [поддерживать эти усилия] абсолютно необходимы», — сказал он.
Говоря о конфликте на Украине, Хили высказал мнение, что западные страны «могут и должны» выиграть «войну на истощение».
НОВОСТИ
- 12:30 09.11.2024
- КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова — Рёнхап
- 11:30 09.11.2024
- В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
- 11:00 09.11.2024
- В результате взрыва газа в Пятигорске погиб человек
- 10:30 09.11.2024
- Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой
- 10:00 09.11.2024
- В Росгвардии женщины вместо пилоток будут носить шляпы
- 09:30 09.11.2024
- Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации — Bloomberg
- 09:00 09.11.2024
- Бои в Курской области бывают ужасными для ВСУ — WP
- 08:50 09.11.2024
- С начала года в сеть утекли более 600 млн записей о россиянах — Роскомнадзор
- 08:40 09.11.2024
- Израиль нанес удары по военным заводам к юго-востоку от сирийского города Алеппо
- 08:30 09.11.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать