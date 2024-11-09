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КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова — Рёнхап

12:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, подавление сигнала зафиксировано в зонах, близких к городам Кэсон и Хэджу в южной части КНДР. Подчеркивается, что это привело к сбою движения нескольких южнокорейских кораблей и десятка самолетов гражданской авиации.

Военные Республики Корея призвали КНДР немедленно прекратить подавление сигнала GPS, предупредив, что «ответственность за любые последствия будет лежать» на Пхеньяне. В КНДР пока не прокомментировали эти заявления южнокорейской стороны.

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