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Французские наемники начинают пополнять ряды ВСУ на херсонском направлении — Сальдо

17:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники из Франции пополняют ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все чаще и чаще на улицах военнослужащие и наемники, они не одеты в военную форму, но речь-то они не могут подменить свою, и больше становится именно французов. Французы, французский легион начинает наполнять и пополнять ряды <…> ВСУ, потому что сами украинские мужчины, они не хотят воевать, их просто заставляют», — сказал он в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, раньше в рядах украинских войск на херсонском направлении чаще встречались наемники из Польши.

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