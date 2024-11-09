Французские наемники начинают пополнять ряды ВСУ на херсонском направлении — Сальдо

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники из Франции пополняют ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все чаще и чаще на улицах военнослужащие и наемники, они не одеты в военную форму, но речь-то они не могут подменить свою, и больше становится именно французов. Французы, французский легион начинает наполнять и пополнять ряды <…> ВСУ, потому что сами украинские мужчины, они не хотят воевать, их просто заставляют», — сказал он в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, раньше в рядах украинских войск на херсонском направлении чаще встречались наемники из Польши.