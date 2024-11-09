РФ намерена создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году — Кобяков
21:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия намерена создать независимую финансовую систему, которая позволит довести долю расчетов со странами Африки в дружественных валютах до 90% к 2030 году. Об этом заявил на пресс-конференции советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка Антон Кобяков.
«Планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру для увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году», — сказал он.
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