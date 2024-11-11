0
0
0
НОВОСТИ

Глава ЛДП Исиба избран премьером Японии

10:32 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром. В ходе голосования во втором туре в ключевой нижней палате парламента, имеющей приоритет при решении вопроса о главе правительства, он набрал более половины голосов депутатов.

Исиба заручился поддержкой 221 парламентария, а председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода — 160 депутатов.

В течение дня Исиба сформирует уже второе свое правительство после того, как 1 октября начала работу его администрация. Как ожидается, его состав практически не изменится, за исключением постов министров, которые не смогли переизбраться в парламент на выборах 27 октября: министров юстиции, сельского хозяйства, а также государственных земель и транспорта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 11.11.2024
Шольц готов вскоре провести разговор с Путиным, но только по согласованию с партнерами
0
85
10:05 11.11.2024
Редкие виды птиц поселились на природных территориях Москвы
0
110
10:00 11.11.2024
Кабмин РФ планирует сократить количество госслужащих на 10% — СМИ
0
129
09:32 11.11.2024
Цель Москвы и Дели о товарообороте в $100 млрд более чем реальна — глава МИД Индии
0
182
09:20 11.11.2024
ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России
0
207
09:05 11.11.2024
WP утверждает, что Трамп и Путин уже поговорили по телефону
0
253
09:00 11.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями — МО РФ
0
221
21:10 10.11.2024
Сенатор-республиканец считает, что политика Байдена дала Китаю преимущество в стоимости энергоносителей
0
986
18:00 10.11.2024
Шойгу едет в Китай с рабочим визитом, планируется встреча с главной МИД КНР Ван И
0
1134
17:30 10.11.2024
Главной целью атаки украинских БПЛА было нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье – МО РФ
0
1126

Возврат к списку