Глава ЛДП Исиба избран премьером Японии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром. В ходе голосования во втором туре в ключевой нижней палате парламента, имеющей приоритет при решении вопроса о главе правительства, он набрал более половины голосов депутатов.

Исиба заручился поддержкой 221 парламентария, а председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода — 160 депутатов.

В течение дня Исиба сформирует уже второе свое правительство после того, как 1 октября начала работу его администрация. Как ожидается, его состав практически не изменится, за исключением постов министров, которые не смогли переизбраться в парламент на выборах 27 октября: министров юстиции, сельского хозяйства, а также государственных земель и транспорта.