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НОВОСТИ

Украине приходится разбирать на детали свои ТЭС для ремонта других электростанций — WSJ

13:05 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вынуждена разбирать на детали электростанции для ремонта других энергетических объектов на фоне нехватки электроэнергии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на руководителя электростанции в Курахово Анатолия Боричевского.

Издание отмечает, что весной Украине пришлось срочно «демонтировать целый [энергетический] объект». Генераторы, трансформаторы и другие важные детали были «крайне необходимы для ремонта других украинских электростанций», отмечает WSJ. «Конечно, это было очень трудно. У нас не было выбора», — приводит газета слова Боричевского.

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