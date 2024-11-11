Хуситы заявили о нанесении удара по израильской военной базе недалеко от Яффо

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильской военной базе, расположенной недалеко от Яффо (арабский район Тель-Авива) в центральной части еврейского государства. Об этом говорится в заявлении представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа, опубликованном в его телеграм-канале.

Согласно тексту, нападение было совершено при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Утверждается, что вследствие попадания снаряда на базе возник пожар.