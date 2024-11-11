НАТО ждет период экзистенциальных испытаний из-за возвращения Трампа — El País
15:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый срок Дональда Трампа на посту президента США влечет за собой период экзистенциальных испытаний для НАТО, где уже нарастает обеспокоенность из-за его возвращения в Белый дом. Об этом пишет испанская газета El País.
По ее версии, у многих вызывает тревогу критика альянса со стороны Трампа. Неопределенность, связанная среди прочего с будущим развертыванием американских сил в Европе, членством США в НАТО и отношениями между Вашингтоном и Москвой, влечет за собой период экзистенциальных испытаний для альянса, считает издание.
По его информации, основная часть переговоров о последствиях второго срока Трампа для обороны и безопасности Европы ведется в ЕС, где рабочая группа в течение месяцев изучает возможные сценарии. В самой НАТО ждут, когда будущий хозяин Белого дома намекнет, кто войдет в его команду, чтобы начать контакты еще до инаугурации в январе 2025 года. Генсек альянса Марк Рютте хочет убедить Трампа поверить, что отношения России с Китаем, Ираном и КНДР якобы представляют опасность для Вашингтона.
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