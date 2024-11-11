0
0
83
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек и танк — МО РФ

17:32 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и один танк. Как сообщили в Минобороны РФ, также в течение суток пятеро военных сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 11.11.2024
Киев под видом эвакуации харьковчан уничтожает села перед приходом ВС РФ — Ганчев
0
86
17:12 11.11.2024
Боррель признал, что не все в ЕС понимают, зачем тратить 122 млрд евро на Украину
0
185
17:00 11.11.2024
Сотрудники Минюста США «в ужасе» после победы Трампа, опасаются мести — Politico
0
183
16:32 11.11.2024
Суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге
0
237
16:12 11.11.2024
В Киеве считают, что способны нарастить производство вооружений до $20 млрд в год
0
235
16:00 11.11.2024
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $82 тыс.
0
253
15:32 11.11.2024
Сальдо внешней торговли РФ за январь — сентябрь выросло на 11,55% — ФТС
0
317
15:12 11.11.2024
Четвертую за день украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью
0
294
15:00 11.11.2024
НАТО ждет период экзистенциальных испытаний из-за возвращения Трампа — El País
0
356
14:32 11.11.2024
Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в социальном жилье
0
385

Возврат к списку