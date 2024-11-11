ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек и танк — МО РФ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и один танк. Как сообщили в Минобороны РФ, также в течение суток пятеро военных сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в министерстве.