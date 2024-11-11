Киев под видом эвакуации харьковчан уничтожает села перед приходом ВС РФ — Ганчев
18:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти под видом эвакуации мирных жителей из населенных пунктов под Купянском в Харьковской области оставляют за собой выжженную землю, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Украинские власти уже заявляют об эвакуации населения из этого поселка и 10 близлежащих. Но на примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Приспешники киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 17:32 11.11.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек и танк — МО РФ
- 17:12 11.11.2024
- Боррель признал, что не все в ЕС понимают, зачем тратить 122 млрд евро на Украину
- 17:00 11.11.2024
- Сотрудники Минюста США «в ужасе» после победы Трампа, опасаются мести — Politico
- 16:32 11.11.2024
- Суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге
- 16:12 11.11.2024
- В Киеве считают, что способны нарастить производство вооружений до $20 млрд в год
- 16:00 11.11.2024
- Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $82 тыс.
- 15:32 11.11.2024
- Сальдо внешней торговли РФ за январь — сентябрь выросло на 11,55% — ФТС
- 15:12 11.11.2024
- Четвертую за день украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью
- 15:00 11.11.2024
- НАТО ждет период экзистенциальных испытаний из-за возвращения Трампа — El País
- 14:32 11.11.2024
- Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в социальном жилье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать