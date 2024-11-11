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Киев под видом эвакуации харьковчан уничтожает села перед приходом ВС РФ — Ганчев

18:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти под видом эвакуации мирных жителей из населенных пунктов под Купянском в Харьковской области оставляют за собой выжженную землю, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинские власти уже заявляют об эвакуации населения из этого поселка и 10 близлежащих. Но на примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Приспешники киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — сказал собеседник агентства.

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