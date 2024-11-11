Патрушев предупредил о возможных новых диверсиях со стороны англосаксов

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил, что США и Великобритания могут устроить новые теракты по аналогии с подрывом «Северных потоков».

«По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на „Северных потоках“ в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», — заявил представитель Кремля в интервью газете «Коммерсант».