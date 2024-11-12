Около 10% пациентов болеют внутрибольничной пневмонией в РФ — эксперт

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10% пациентов больниц в России в среднем заболевают пневмонией, это высокий процент. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Ким.

«Внутрибольничные пневмонии — это те пневмонии, которые развиваются через 48 часов госпитализации, то есть причина — это уже внутрибольничная инфекция. В зависимости от профиля медучреждения распространенность является различной, но средние цифры — около 10% пациентов госпиталей болеют пневмонией, это высокая заболеваемость», — сказала она.

Ким уточнила, внутрибольничные пневмонии представляют собой большую угрозу: летальность от них выше, чем от внебольничных пневмоний примерно на 10-33%. «Связано это с возбудителями, которые вызывают внутрибольничные пневмонии — это Klebsiella pneumonii, pseudomonas aureginoss (синегнойная палочка), стафилококки и стрептококки, часто имеющие устойчивость к антибиотикам», — отметила она.

По ее словам, пневмонией в целом болеют часто, примерно 10 случаев на 1 тыс. населения. Смертность от пневмонии в РФ, как и в других индустриальных странах, находится на уровне 10%. Риск пневмонии возрастает в четыре раза у людей с табачной зависимостью, пояснила эксперт.