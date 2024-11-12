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НОВОСТИ

Доля альтернативных и нацвалют в торговле РФ и Индии приблизилась к 90% — Мантуров

12:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля национальных и альтернативных валют в торговле России и Индии приблизилась к 90%. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии.

«На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле — она уже приблизилась к 90%. Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками», — сказал он.

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