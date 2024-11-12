Почти 300 площадок для беспилотников появится в РФ
14:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росавиация планирует к 2030 году оборудовать 290 посадочных площадок для эксплуатации беспилотников во всех российских регионах, сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.
Согласно его презентации, в том числе планируется создать площадки на 49 аэродромах федеральной собственности и 241 — в собственности субъектов РФ.
«Таких площадок мы планируем создать 290 во всех наших 89 субъектах РФ. Мы планируем также создать 290 специализированных районных полета для БАС», — сказал он.
Ведомство также в 2025 году планирует разместить посадочные площадки в 16 субъектах РФ. В их число вошли города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Калужская, Смоленская, Новгородская, Архангельская и Оренбургская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Иркутская область и Чукотский автономный округ.
Впоследствии посадочные площадки будут оборудованы всей необходимой инфраструктурой в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».
На данный момент Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская и Томская области оснащены площадками, необходимыми для эксплуатации БАС.
Также более 30 аэропортов в РФ оборудуют антидроновой системой, добавил Добряков. «Мы планируем, и обязательно этого достигнем — 31 аэродром первой категории как федерального, так и регионального значения будет оборудован защитой от несанкционированного воздействия беспилотных авиационных систем», — сказал он.
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