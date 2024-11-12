ВВП России за три квартала 2024 года вырос более чем на 4% — Мишустин
20:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост валового внутреннего продукта России, несмотря на санкции, за три квартала текущего года превысил 4%. Об этом заявил на стратегической сессии правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
«Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост валового внутреннего продукта России значительно — в ряде случаев в разы — превосходит тех, кто ввел против нас санкции, — отметил премьер. — По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%, тогда как, как вы знаете, в некоторых европейских странах речь идет фактически о стагнации».
«Нам же важно продолжить активное развитие, в том числе создавая экономику предложения», — указал глава кабмина.
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