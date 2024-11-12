Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 — депутат
20:40 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французская сторона планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 «с полным обеспечением». Об этом говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил страны в рамках дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год.
«В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Нацсобрания.
В этом контексте Жилетти выражает обеспокоенность тем, что подобная передача техники «скажется на способности ВКС [Франции] выполнять свои задачи по противовоздушной обороне», учитывая «неравномерную готовность» авиапарка, часть которого «сильно устарела». По его словам, это приведет к перераспределению задач в пользу полков, оснащенных истребителями Rafale, а также приблизит снятие с вооружения модели Mirage 2000-5 и «ограничит подготовку пилотов на Mirage 2000-D».
«Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала», — утверждает депутат. В этой связи он просит сократить сроки передачи в войска заказанных ранее моделей истребителей Rafale. Одновременно он подчеркивает, что сроки производства авиационной техники «все еще далеки от того, чтобы соответствовать ожиданиям „военной экономики“.
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