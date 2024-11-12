Хуситы заявили об ударе по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар с применением ракет и беспилотников по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море, а также двум эсминцам США в Красном море. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

По его словам, сформированные повстанцами военно-воздушные силы «провели две военные операции, в ходе первой был атакован американский авианосец „Авраам [Линкольн]“, находившийся в Аравийском море». «Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», — уточнил Сариа. Хуситы также атаковали «два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников», добавил он.

Согласно утверждению представителя «Ансар Аллах», обе операции продолжались восемь часов, а удары по эсминцам «достигли своих целей». Он отметил, что мятежники возлагают на Вашингтон и Лондон ответственность «за превращение региона Красного моря в зону военной напряженности», а также за последствия этой эскалации для судоходства.