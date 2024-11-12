0
0
143
НОВОСТИ

Хуситы заявили об ударе по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море

22:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар с применением ракет и беспилотников по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море, а также двум эсминцам США в Красном море. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

По его словам, сформированные повстанцами военно-воздушные силы «провели две военные операции, в ходе первой был атакован американский авианосец „Авраам [Линкольн]“, находившийся в Аравийском море». «Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», — уточнил Сариа. Хуситы также атаковали «два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников», добавил он.

Согласно утверждению представителя «Ансар Аллах», обе операции продолжались восемь часов, а удары по эсминцам «достигли своих целей». Он отметил, что мятежники возлагают на Вашингтон и Лондон ответственность «за превращение региона Красного моря в зону военной напряженности», а также за последствия этой эскалации для судоходства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 12.11.2024
Президент ФРГ одобрил проведение досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля 2025 года
0
120
21:20 12.11.2024
Принадлежащая россиянам арена в Хельсинки продана финским инвесторам — СМИ
0
243
20:40 12.11.2024
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 — депутат
0
306
20:00 12.11.2024
ВВП России за три квартала 2024 года вырос более чем на 4% — Мишустин
0
342
19:20 12.11.2024
20 тыс. участников СВО и их детей зачислены в колледжи в этом учебном году
0
374
18:40 12.11.2024
СК возбудил дело против родителей одной из девушек, глумившихся над терактом в «Крокусе»
0
440
18:35 12.11.2024
Блог-туры, квесты, мастер-классы: какие экскурсии подготовили для молодежи Москвы
0
408
18:00 12.11.2024
Архиепископ Кентерберийский ушел в отставку в свете скандала с растлением детей
0
518
17:32 12.11.2024
Госдума обязала нотариусов информировать наследников о кредитных долгах наследодателя
0
505
17:12 12.11.2024
Тайвань мог при помощи США передать свои ЗРК Hawk Украине — Forbes
0
548

Возврат к списку