Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут повышать эффективность правительства США

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, который ранее претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, возглавят Министерство по повышению эффективности правительства при новой администрации Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении избранного президента, распространенном во вторник его переходной командой.

«Я с радостью объявляю, что великий Илон Маск в сотрудничестве с американским патриотом Вивеком Рамасвами будет возглавлять Министерство эффективности правительства (DOGE). Вместе эти замечательные американцы проложат путь к тому, чтобы моя администрация избавилась от правительственной бюрократии, сократила избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства», — говорится в заявлении.

Трамп добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность».