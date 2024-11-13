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Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря — Песков

12:05 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», — сказал представитель Кремля.

«Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале», — добавил Песков.

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