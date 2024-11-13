Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря — Песков
12:05 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», — сказал представитель Кремля.
«Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале», — добавил Песков.
НОВОСТИ
- 13:00 13.11.2024
- Турции предложили статус государства — партнера БРИКС — министр торговли
- 12:32 13.11.2024
- Новых льготных ипотечных программ пока в РФ не будет — Хуснуллин
- 12:20 13.11.2024
- Легковая машина взорвалась в Севастополе, погиб военнослужащий
- 12:00 13.11.2024
- Мишустин прилетел в Баку на климатическую конференцию ООН
- 11:32 13.11.2024
- На Украине из-за дефицита ограничили энергопотребление для бизнеса и промышленности
- 11:20 13.11.2024
- Британка Саманта Харви получила Букеровскую премию по литературе за 2024 год
- 11:05 13.11.2024
- В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции, питающей предприятие ВПК — ФСБ
- 11:00 13.11.2024
- Львова-Белова предложила собирать консилиумы при помещении детей в интернаты
- 10:32 13.11.2024
- Монголия должна потратить более 50% своего ВВП на выполнение Парижского соглашения
- 10:20 13.11.2024
- Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции под Кураховом — силовики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать