0
0
72
НОВОСТИ

Рютте поблагодарил США за то, что Россия еще не победила на Украине

14:12 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что Украина уже победила, поскольку Россия еще не выиграла, и приписал это «достижение» американскому лидерству.

«Благодаря американскому лидерству Украина победила, поскольку Россия не выиграла», — заявил он журналистам перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Впрочем, Рютте уже в следующей фразе дал понять, что для некой победы Украины США и НАТО предстоит еще много работать. «На Украине надо продолжать добиваться цели, наращивать производство оружия и добиваться, чтобы Украина победила», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 13.11.2024
Радикалы Газы опубликовали видео с заложником, представившимся Александром Труфановым
0
113
13:32 13.11.2024
Релоканты чудовищно и окончательно оторваны от РФ, их мнение неинтересно — Песков
0
186
13:20 13.11.2024
Силы РФ закрепились у Купянска, Киев начал выводить из окрестностей военных и технику
0
195
13:05 13.11.2024
Орешкин назвал архаикой глобальную финансовую систему, основанную на банках
0
219
13:00 13.11.2024
Турции предложили статус государства — партнера БРИКС — министр торговли
0
177
12:32 13.11.2024
Новых льготных ипотечных программ пока в РФ не будет — Хуснуллин
0
218
12:20 13.11.2024
Легковая машина взорвалась в Севастополе, погиб военнослужащий
0
245
12:05 13.11.2024
Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря — Песков
0
249
12:00 13.11.2024
Мишустин прилетел в Баку на климатическую конференцию ООН
0
251
11:32 13.11.2024
На Украине из-за дефицита ограничили энергопотребление для бизнеса и промышленности
0
322

Возврат к списку