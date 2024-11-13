Рютте поблагодарил США за то, что Россия еще не победила на Украине

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что Украина уже победила, поскольку Россия еще не выиграла, и приписал это «достижение» американскому лидерству.

«Благодаря американскому лидерству Украина победила, поскольку Россия не выиграла», — заявил он журналистам перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Впрочем, Рютте уже в следующей фразе дал понять, что для некой победы Украины США и НАТО предстоит еще много работать. «На Украине надо продолжать добиваться цели, наращивать производство оружия и добиваться, чтобы Украина победила», — сказал он.