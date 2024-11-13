Дания стала 48-й страной, подписавшей американское «Соглашения Артемиды» по освоению космоса
18:30 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр высшего образования и исследований Дании Кристина Эгелунд подписала соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords. В результате королевство получило возможность участвовать в возглавляемой США международной программе Artemis, сообщает агентство Ritzau.
Дания стала 48-й страной, подписавшей соглашение. Министр назвала договор «чрезвычайно важным для Дании и датской космической отрасли», так как он дает доступ к разработке новых технологий и «открывает двери, прежде всего, для датской науки».
Соглашение Artemis Accords — международный договор об освоении космоса, подготовленный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Его подписание означает, что его участники не только признают лидирующую роль США в освоении космического пространства, но и верховенство их национального законодательства в этой области.
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