Дания стала 48-й страной, подписавшей американское «Соглашения Артемиды» по освоению космоса

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр высшего образования и исследований Дании Кристина Эгелунд подписала соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords. В результате королевство получило возможность участвовать в возглавляемой США международной программе Artemis, сообщает агентство Ritzau.

Дания стала 48-й страной, подписавшей соглашение. Министр назвала договор «чрезвычайно важным для Дании и датской космической отрасли», так как он дает доступ к разработке новых технологий и «открывает двери, прежде всего, для датской науки».

Соглашение Artemis Accords — международный договор об освоении космоса, подготовленный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Его подписание означает, что его участники не только признают лидирующую роль США в освоении космического пространства, но и верховенство их национального законодательства в этой области.