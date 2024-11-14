Пашинян заявил, что подсознание армянского общества является «антигосударственным»
12:20 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что коллективное подсознание армянского общества является «антигосударственным».
«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданным. Страны, в которых мы жили, были для нас чужими. И так, по крайней мере, 600 лет. Мы жили в государствах, которое нам навязали, а не создали мы, поэтому наша первая реакция — желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали», — заявил он, выступая в парламенте.
Ранее Никол Пашинян заявил, что сегодня «создается настоящая Армения», контрастирующая с «исторической Арменией», призвав армянский народ отказаться от «исторических» представлений о государстве.
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