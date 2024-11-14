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НОВОСТИ

Потенциальный госсекретарь США пообещал навязывать «мир силой»

13:32 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря сенатор Марк Рубио заявил, что на своем посту будет добиваться «мира силой» и ставить интересы Америки превыше всего.

«На посту государственного секретаря я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую программу. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир силой и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал Рубио в соцсети X.

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