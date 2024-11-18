КНР выступает против любых шагов по эскалации конфликта на Украине — посольство в США

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает против любых шагов, которые могут привести к эскалации украинского конфликта и росту напряженности. Об этом корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать решение президента США Джо Байдена наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России.

«Позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательна и ясна. Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе», — сказал он.