Белый дом не подтвердил, что разрешил наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ
17:40 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не подтвердил, что вашингтонская администрация разрешила наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS.
Как сообщили газеты The Washington Post и The New York Times, Файнер, отвечая на вопросы журналистов на саммите Группы двадцати в Бразилии, отказался публично подтвердить, что было дано такое разрешение. «Если обстоятельства меняются, мы будем меняться, чтобы отреагировать на них и позволить украинцам защищать свою территории и суверенитет», — приводит The New York Times его ответ на просьбу журналистов подтвердить, что Вашингтон дал соответствующее разрешение.
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