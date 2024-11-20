Товарооборот Японии и РФ растет третий месяц подряд
10:20 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот Японии и России в октябре вырос на 6,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 107,754 млрд иен ($696,5 млн) по текущему курсу. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.
При этом экспорт из Японии в Россию вырос на 52,8%, до 31,47 млрд иен ($203,4 млн), а импорт снизился на 5%, до 76,284 млрд иен ($493,1 млн). Главными категориями в товарообороте остаются японские автомобили (более 65% от всего экспорта из Японии и Россию) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России).
В сентябре товарооборот между двумя странами вырос на 22,78%, до 98,6 млрд иен ($659 млн).
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