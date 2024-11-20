Ряд западных стран задумались над сменой подхода к отношениям с Россией — CNN
12:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые западные страны, ожидая кардинального изменения в политике США после победы Дональда Трампа, также начали обдумывать смену своего подхода к конфликту на Украине и отношениям с Россией. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.
По его данным, некоторые западные страны, почувствовав, что Трамп может привнести «кардинальные перемены в подход США к конфликту» на Украине, также начали обдумывать возможность изменения своей собственной позиции. В качестве примера телеканал приводит недавний разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российский президентом Владимиром Путиным и тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обменялся рукопожатием с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.
При этом CNN отмечает, что решение президента США Джо Байдена одобрить применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь РФ с украинской территории осложнило «потенциальное потепление отношений между Западом и Россией».
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