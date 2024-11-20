0
0
106
НОВОСТИ

Ряд западных стран задумались над сменой подхода к отношениям с Россией — CNN

12:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые западные страны, ожидая кардинального изменения в политике США после победы Дональда Трампа, также начали обдумывать смену своего подхода к конфликту на Украине и отношениям с Россией. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По его данным, некоторые западные страны, почувствовав, что Трамп может привнести «кардинальные перемены в подход США к конфликту» на Украине, также начали обдумывать возможность изменения своей собственной позиции. В качестве примера телеканал приводит недавний разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российский президентом Владимиром Путиным и тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обменялся рукопожатием с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

При этом CNN отмечает, что решение президента США Джо Байдена одобрить применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь РФ с украинской территории осложнило «потенциальное потепление отношений между Западом и Россией».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 20.11.2024
Индонезия стала страной — партнером БРИКС, сообщил посол в РФ
0
81
12:20 20.11.2024
Правящая верхушка на Западе деградирует, но в их спецслужбах нет невежд, отметил Нарышкин
0
110
12:05 20.11.2024
Пилот по новой системе оплаты труда бюджетников в 2025 г. охватит 15 регионов — Котяков
0
145
11:32 20.11.2024
Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, фазанов и уток
0
210
11:20 20.11.2024
Более 700 млрд руб. направят на индексацию страховых пенсий в РФ в 2025 г.
0
220
11:05 20.11.2024
В Минске назвали нарушением баланса сил решение США поставить Украине противопехотные мины
0
257
11:00 20.11.2024
Швеция изучает китайское судно из-за возможной причастности к повреждению кабелей — FT
0
231
10:32 20.11.2024
ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего из Польши для теракта на объекте ТЭК
0
294
10:20 20.11.2024
Товарооборот Японии и РФ растет третий месяц подряд
0
305
10:05 20.11.2024
Около 340 тыс. беженцев из Сирии проживают в районах боевых действий в Ливане — ООН
0
299

Возврат к списку