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Фицо и Вучич договорились поехать на Победы в Москву 9 мая 2025 года

18:20 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с президентом Сербии Александаром Вучичем вместе посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.

«Я надеюсь, что могу сказать, что в мае мы договорились, что поедем в Москву вместе, потому что мы разделяем одно и то же мнение о том, как бороться с фашизмом и уважать страны, которые присутствовали при освобождении наших государств в конце Второй мировой войны», — сказал Фицо в ходе визита в Белград, слова премьера приводит издание «Вечерне новости».

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