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НОВОСТИ

Россия будет вынуждена реагировать на попытки милитаризовать космос — Борисов

13:05 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки превратить космос в арену боевых действий повлекут за собой адекватную реакцию со стороны России. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live».

«Если какая-то страна рискнет использовать космическое пространство как арену боевых действий, то России, конечно, придется адекватным образом реагировать на это», — сказал Борисов.

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