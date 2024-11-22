Россия будет вынуждена реагировать на попытки милитаризовать космос — Борисов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки превратить космос в арену боевых действий повлекут за собой адекватную реакцию со стороны России. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live».

«Если какая-то страна рискнет использовать космическое пространство как арену боевых действий, то России, конечно, придется адекватным образом реагировать на это», — сказал Борисов.