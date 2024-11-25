На подлете к Вильнюсскому аэропорту разбился грузовой самолет

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой самолет разбился на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, самолет упал на жилой дом.

«Самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», — сказал он.

Одного из пилотов удалось спасти. Информации об остальных находившихся на борту пока нет.