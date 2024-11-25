Курс доллара на Forex превысил 105 руб., курс евро — 110 руб.

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex превысил 105 руб. впервые с 23 марта 2022 года, курс евро к рублю — превысил 110 руб. впервые с 14 августа 2023 года, свидетельствуют данные площадки Tradingview.

По данным на 16:15 мск, курс доллара рос на 1,83% — до 105 руб. К 16:42 мск доллар ускорил рост и находился на отметке в 105,259 руб. (+2,08%).

По данным на 16:28 мск, курс евро рос на 3,12% — до 110,419 руб. К 16:47 мск евро замедлил рост и находился на отметке в 110,104 руб. (+2,83%).