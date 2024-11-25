Курс доллара на Forex превысил 105 руб., курс евро — 110 руб.
17:40 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex превысил 105 руб. впервые с 23 марта 2022 года, курс евро к рублю — превысил 110 руб. впервые с 14 августа 2023 года, свидетельствуют данные площадки Tradingview.
По данным на 16:15 мск, курс доллара рос на 1,83% — до 105 руб. К 16:42 мск доллар ускорил рост и находился на отметке в 105,259 руб. (+2,08%).
По данным на 16:28 мск, курс евро рос на 3,12% — до 110,419 руб. К 16:47 мск евро замедлил рост и находился на отметке в 110,104 руб. (+2,83%).
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