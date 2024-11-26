Британский дипломат лишен аккредитации в РФ за ложные данные при въезде — ФСБ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский дипломат, сменивший сотрудников британской разведки, высланных в августе из РФ, работавший в посольстве, также лишен аккредитации и должен покинуть РФ в двухдневный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Достоверно установлено, что направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе с. г., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство, — сообщили в ЦОС. — Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».

«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — подчеркнули в ФСБ.