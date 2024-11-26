Британский дипломат лишен аккредитации в РФ за ложные данные при въезде — ФСБ
15:12 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский дипломат, сменивший сотрудников британской разведки, высланных в августе из РФ, работавший в посольстве, также лишен аккредитации и должен покинуть РФ в двухдневный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Достоверно установлено, что направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе с. г., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство, — сообщили в ЦОС. — Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».
«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — подчеркнули в ФСБ.
НОВОСТИ
- 15:32 26.11.2024
- ВСУ на курском направлении за сутки потеряли 4 танка и более 250 военных
- 15:00 26.11.2024
- ГД приняла I чтении проект о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий
- 14:32 26.11.2024
- ВС РФ ведут упорные бои с ВСУ на ряде участков фронта в Харьковской области — Ганчев
- 14:12 26.11.2024
- Лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей
- 14:00 26.11.2024
- Большинство американцев поддерживают прекращение военной помощи США Украине — опрос
- 13:51 26.11.2024
- Команда тренинга Cyber Polygon 2024 рассказала, как компаниям лучше обеспечивать свою кибербезопасность
- 13:32 26.11.2024
- Сергунина: На ВДНХ открылся каток площадью более 20 тысяч квадратных метров
- 13:32 26.11.2024
- РФ отвергает варианты замораживания конфликта на Украине по корейскому сценарию — Нарышкин
- 13:20 26.11.2024
- ВС РФ освободили Копанки в Харьковской области
- 13:05 26.11.2024
- ЕС потратил на Украину уже 124 млрд евро, но этого мало, полагает Еврокомиссия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать