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Британский дипломат лишен аккредитации в РФ за ложные данные при въезде — ФСБ

15:12 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский дипломат, сменивший сотрудников британской разведки, высланных в августе из РФ, работавший в посольстве, также лишен аккредитации и должен покинуть РФ в двухдневный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Достоверно установлено, что направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе с. г., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство, — сообщили в ЦОС. — Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».

«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — подчеркнули в ФСБ.

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