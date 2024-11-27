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Запуск «Орешника» позволил России «показать зубы», избежав при этом эскалации — NI

13:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном оснащении продемонстрировало силу и серьезность намерений России по защите своих рубежей, причем это удалось сделать без дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Такое мнение приводится в статье американского журнала The National Interest (NI).

По его оценкам, Россия была вынуждена ответить на решение президента США Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь России. Ударив «Орешником» в неядерном исполнении по территории Украины, Россия доказала, что не блефует. Ей удалось «показать зубы, избежав масштабных разрушений». Таким образом Москва продемонстрировала, что у нее есть ранее не известное миру оружие, и она готова его применить, отмечается в публикации.

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