Появилась информация о том, сколько времени нужно «Орешнику», чтобы долететь до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
19:50 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая российская баллистическая ракета «Орешник» сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, сообщил правительственный портал «Объясняем.рф».
«В ядерном исполнении „Орешник“ может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — говорится в инфографике телеграм-канала портала.
Там же отмечается, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.
Согласно данным портала, максимальная дальность поражения «Орешника» составляет 5,5 тыс. километров, она развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час) и нести боевую часть массой до полутора тонн.
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