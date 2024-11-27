0
0
92
НОВОСТИ

Появилась информация о том, сколько времени нужно «Орешнику», чтобы долететь до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

19:50 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, сообщил правительственный портал «Объясняем.рф».

«В ядерном исполнении „Орешник“ может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — говорится в инфографике телеграм-канала портала.

Там же отмечается, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.

Согласно данным портала, максимальная дальность поражения «Орешника» составляет 5,5 тыс. километров, она развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час) и нести боевую часть массой до полутора тонн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9166
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9558
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9002
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9242
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9162
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9186
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9145
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9196
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9104
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9065

Возврат к списку