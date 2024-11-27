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НОВОСТИ

Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Казахстаном составляет 90% - Путин

20:08 27.11.2024 Источник: Интерфакс

Расчеты в национальных валютах России и Казахстана ограждают коммерческие операции между странами от негативного влияния внешних факторов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Доля национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры", - сказал Путин в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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