Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Казахстаном составляет 90% - Путин

20:08 Источник: Интерфакс

Расчеты в национальных валютах России и Казахстана ограждают коммерческие операции между странами от негативного влияния внешних факторов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Доля национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры", - сказал Путин в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.