В Курской области сдалась в плен группа ВСУ из 22 солдат — силовики

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Курской области. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, оружие сложила группа из 22 украинских военных.

«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — сказал собеседник агентства.

Кадры сдачи в плен также опубликовал военный журналист и эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале.