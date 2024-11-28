В Курской области сдалась в плен группа ВСУ из 22 солдат — силовики
10:20 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Курской области. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, оружие сложила группа из 22 украинских военных.
«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — сказал собеседник агентства.
Кадры сдачи в плен также опубликовал военный журналист и эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале.
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