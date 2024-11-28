Кадры со средним образованием в РФ востребованы вдвое больше, чем с высшим — Минпромторг
12:32 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребность обрабатывающих отраслей РФ в специалистах со средним профессиональным образованием в настоящее время вдвое больше, чем в кадрах с высшим. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на выездном заседании комиссий Госсовета по направлениям «Кадры», «Молодежь и дети», «Технологическое лидерство», которое проходит на федеральной территории Сириус.
«Мы совместно с предприятиями обсудили кадровую потребность по всем этим нацпроектам (четырем, которые наиболее проработаны на данный момент — прим. ТАСС). В ближайшие шесть лет нам необходимо для реализации этих нацпроектов дополнительно 380 тыс. человек. Из них 260 тыс. специалистов — со средним профессиональным образованием, 120 тыс. — с высшим. Это, кстати, касается всей экономики: общая потребность у обрабатывающих отраслей — один к двум соотношение людей с высшим образование и со средним», — сказал Осьмаков.
Он уточнил, что, например, для реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» потребность в специалистах со средним образованием составляет 103 тыс. человек, с высшим — 62 тыс. Для нацпроекта «Средства производства и автоматизации» — 38 тыс. и 12 тыс. соответственно, для нацпроекта «Промышленно обеспечение транспортной мобильности» — 48 тыс. и 18 тыс., для нацпроекта «Новые материалы и химия» — 70 тыс. и 30 тыс.
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