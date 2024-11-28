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Вучич указал на необходимость срочно подготовиться к последствиям потенциального ядерного удара

21:55 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что недоволен полученными отчетами от вооруженных сил и государственных предприятий относительно их готовности к размещению граждан в бомбоубежищах, и указал на необходимость срочно подготовиться к последствиям потенциального ядерного удара.

«Первый отчет, который я получил от наших государственных предприятий, а также общий отчет нашей армии относительно убежищ и того, сколько людей мы могли бы в любой момент разместить в убежищах, способных выдержать ядерный удар, удручающий, и нам придется в кратчайшие сроки предпринять значительные шаги», — подчеркнул Вучич в эфире телеканала Pink.

«Мои прогнозы таковы, что все происходящее будет все больше выходить из-под контроля. Любое заявление с любой стороны можно трактовать по-разному, но по меньшей мере оно не способствует деэскалации, и я боюсь, что это приведет только к еще большим конфликтам, еще более серьезным проблемам и тому, чего мы хотели избежать любой ценой, — конфликту еще больших масштабов, чем сейчас», — отметил сербский лидер.

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