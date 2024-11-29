0
0
187
НОВОСТИ

Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну с РФ чужими руками

10:05 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Об этом он заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — сказал экс-глава правительства.

Он также заявил, что Соединенное Королевство несет «моральную ответственность» за ту ситуация, в которой оказалась Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия. Как утверждал Джонсон, Великобритания и США, по сути, «лишили украинцев ядерного оружия», которое они могли бы использовать сегодня.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, он выразил мнение, что на каком-то этапе для этого могут понадобиться европейские миротворцы.

«Я не думаю, что мы должны отправлять боевые части [на Украину] сражаться против россиян», — сказал экс-премьер, добавив, что в зоне конфликта следует разместить «многонациональные европейские силы, которые будут патрулировать границу и помогать украинцам». По его словам, создание таких сил немыслимо без участия Великобритании и ее военных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 29.11.2024
Париж дал Нетаньяху иммунитет от ордера МУС в обмен на роль в перемирии в Ливане — СМИ
0
21
11:02 29.11.2024
В УФНС напомнили москвичам о необходимости уплаты налогов до 2 декабря
0
20
11:00 29.11.2024
Украину для оккупации планируют поделить между Румынией, Польшей, ФРГ, Британией — СВР РФ
0
28
10:32 29.11.2024
Ситуация для ВСУ на фронте критическая из-за острой нехватки военных — CNN
0
124
10:20 29.11.2024
Авиация РФ и Китая провела стратегическое патрулирование над Японским морем — МО КНР
0
148
10:00 29.11.2024
Маск считает, что НАТО может спровоцировать третью мировую войну
0
204
09:32 29.11.2024
Чад разрывает соглашение по оборонному сотрудничеству с Францией — AFP
0
228
09:20 29.11.2024
Задержан директор социального центра на Алтае, где погибли трое и пострадал еще 21 человек
0
237
09:05 29.11.2024
Белоусов прибыл в КНДР для встреч с военно-политическим руководством — МО РФ
0
263
09:00 29.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских БПЛА над регионами России
0
259

Возврат к списку