Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну с РФ чужими руками

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Об этом он заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — сказал экс-глава правительства.

Он также заявил, что Соединенное Королевство несет «моральную ответственность» за ту ситуация, в которой оказалась Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия. Как утверждал Джонсон, Великобритания и США, по сути, «лишили украинцев ядерного оружия», которое они могли бы использовать сегодня.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, он выразил мнение, что на каком-то этапе для этого могут понадобиться европейские миротворцы.

«Я не думаю, что мы должны отправлять боевые части [на Украину] сражаться против россиян», — сказал экс-премьер, добавив, что в зоне конфликта следует разместить «многонациональные европейские силы, которые будут патрулировать границу и помогать украинцам». По его словам, создание таких сил немыслимо без участия Великобритании и ее военных.